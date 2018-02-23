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İstiklal Caddesi'nde peyzaj çalışmaları başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın söz verdiği tarihte inşaat çalışmaları tamamlanan İstiklal Caddesi’nde çevre düzenlemelerine geçiliyor.

Haber Merkezi | 23.02.2018 - 16:27..
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İstiklal Caddesi'nde peyzaj çalışmaları başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından İstiklal Caddesi’nin özgün ve tarihi dokusundan esinlenerek hazırlanan proje kapsamında, 1350 metrelik tarihi caddeye 24 adet saksı ağaç yerleştirilecek.

Bu kapsamda, İstiklal Caddesi’nin Taksim Meydanı’na bağlandığı noktaya da 8 adet saksı ağaç konulacak. Dört farklı türde ağacın yerleştirileceği saksılar, tarihi caddeyi yeşillendirirken, modern ve özgün tasarımlarıyla Beyoğlu’nun estetiğine de katkı sağlayacak.

İstiklal Caddesi'nde peyzaj çalışmaları başlıyor

AĞAÇLAR 1 MART’TA İSTİKLAL CADDESİ’NDE

Taksim Meydanı, Ağa Cami Önü, Galatasaray Meydanı, Odakule ve Tünel Meydanı’nı kapsayan çalışma kapsamında, 20 metre arayla saksılar yerleştirilecek.

Ağaç türleri, ilex ve defne gibi her daim yeşil kalacak türlerden seçildi. 1 Mart’ta yerleştirme işlemlerinin başlanacağı projede, saksılardan 4 adedi İstiklal Caddesi ziyaretçilerinin oturabileceği şekilde tasarlandı.

İstiklal Caddesi'nde peyzaj çalışmaları başlıyor

PROJEDE ORTAK AKIL ÖN PLANDA

İBB Park Bahçeler Daire Başkanlığı, İstiklal Caddesi boyunca yerleştirilecek saksıların yerlerini belirlenirken, esnafın görüşlerini alındı. Dükkan önlerini kapatmayacak saksılar, esnafın mağduriyetine neden olmayacak.

Oturma yerleri ahşap olarak tasarlanan saksıların tasarımında, İstiklal Caddesi’nin dokusundan ve cadde üzerindeki tarihi yapılardan ilham alındı. İBB Park Bahçeler Daire Başkanlığı, İstiklal Caddesi’ne mevsimlere göre meyve ağacı saksıları da yerleştirecek.

İstiklal Caddesi'nde peyzaj çalışmaları başlıyor

İstiklal Caddesi'nde peyzaj çalışmaları başlıyor

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