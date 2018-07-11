Beyoğlu İstiklal Caddesi girişinde İranlı oldukları öğrenilen 3 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

GÜVEN TİMLERİ ARAYA GİRDİ

Çıkan tartışma kısa sürede büyürken şahıslar birbirlerine yumruk atmaya başladı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya İstiklal Caddesi’nde görevli olan güven timleri müdahale etti.

İstiklal Caddesi'nde turistlerin tekme tokat kavgası VİDEO

KADININ GÖZÜ ŞİŞTİ

Kavga sırasında atılan tokatlardan biri grup içerisinde bulunan bir kadına isabet etti. Tokat sonucunda kadının gözünde şişlik meydana geldi.

Birbirlerinden şikayetçi olan turistler Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürülürken yaşanan kavga anı ise kameralara yansıdı.