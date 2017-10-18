İstiklal Caddesi'ndeki çalışmalar havadan görüntülendi

İstanbul'un merkezi olarak kabul edilen İstiklal Caddesi'nde çevre düzenlemesi yapılırken nostaljik tramvayın rayları da yenileniyor.

YAYALAR CADDENİN BİR KISMINDAN YÜRÜYOR

İBB tarafından yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Taksim'de yoğun kalabalık arasında devam eden çalışmalar, nedeniyle yayalar caddenin bir kısmından yürümek zorunda kalıyor.

GRANİT TAŞ DÖŞENECEK

İstiklal'deki nostaljik tramvay hattına titreşimi emici madde ile kaplı yeni raylar döşenecek. Zemine darbelere dayanımlı, doğal granit taş döşemesi yapılacak.