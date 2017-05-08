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İstiklal Caddesi'ndeki riskli binalar yıkılacak

Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi üzerindeki 189 riskli bina için yenileme çalışmaları başlıyor.

08.05.2017 - 09:46
  1. Haberler
  2. Emlak
İstiklal Caddesi'ndeki riskli binalar yıkılacak

Dünyanın en pahallı caddeleri arasında yer alan ve Türkiye'nin turistik caddesi olan Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki binalar restrasyona alındı.

İstiklal Caddesi'ndeki riskli binalar yıkılacak

Deprem ve yıkılma tehlikesine karşı yenilenecek binalar için tahliye işlemi başladı. Yapıların dönüşümünde yararlanmak isteyen esnaf başvuru yapıp kepenk indirdi.

7 BİNA ÇÖKME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Yetkili yapı denetim firmaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapılan başvuruları denetledi. Caddedeki 7 binanın çökme, yıkılma tehlikesine karşı tahliye edilmesi, restorasyon veya güçlendirme sonrasında yeniden açılabileceğini açıkladı.

İstiklal Caddesi'ndeki riskli binalar yıkılacak

189 HASARLI BİNA YENİLEME ÇALIŞMASI KAPSAMINDA

Cadde de yer alan 189 hasarlı binanın bir kısmı tahliye ve yenileme çalışması kapsamına alındı. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi İbrahim Demir, konu ile ilgili açıklama yaptı.

Demir, "Kanal İstanbul geç kalınmış bir proje. Kanal İstanbul yapıldığında tehlikeli ve zehirli yük taşıyan gemiler kaydırılarak İstanbul kurtarılmış olacaktır." diye konuştu.

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