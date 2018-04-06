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İstiklal Marşı konulu ödüllü sınav

Şanlıurfa'da öğrenciler arasında İstiklal Marşı temalı deneme sınavı yapıldı.

İHA | 06.04.2018 - 13:50..
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İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u anmak için ödüllü sınav düzenlendi.

İstiklal Marşını da anlamalarını sağlamak amacıyla başlattığı çalışma kapsamında İstiklal Marşımızı Anlamak isimli kitaptan hazırlanan sorularla 67 okuldaki bin 500 öğrenci sınava girdi.

İstiklal Marşı konulu ödüllü sınav

BİN 500 ÖĞRENCİYE KİTAP DAĞITILDI

Ortaokul öğrencilerinin Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u tanımalarını, İstiklal Marşını da anlamalarını sağlamak amacıyla 67 ortaokuldaki bin 500 öğrenciye İstiklal Marşımızı Anlamak isimli kitap dağıtıldı. Gönüllü olarak sınava katılmak isteyen öğrenciler sınava tabi tutuldu.

İstiklal Marşı konulu ödüllü sınav

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