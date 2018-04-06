İstiklal Marşı konulu ödüllü sınav

CHP lideri, Öztürk Yılmaz'ın Demirtaş ziyaretinden memnun. "Bana sordu, selam gönderdim." diyerek Demirtaş'ın tutuklu olmasının yanlış olduğunu söyledi.

ABD'li teknoloji devi Google'ın çalışanları, Pentagon ile yapılan teknoloji ortaklığına ve Pentagon'un operasyonlarına verdiği desteklere karşı ayaklandı.

1 Mısır Türk dizilerini kaldırma kararı aldı Darbe ile başa geldikten sonra yaptığı seçimde yüzde 97 oy alarak Cumhurbaşkanı olan Sisi'nin Mısır'ı, Türkiye'yi hedef aldı. Mısır'da Türk dizileri yasaklandı.

2 4 akademisyeni öldüren katilin ilk ifadesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 kişiyi tabancayla öldüren saldırganın 23 el ateş ettiği belirlendi.

3 Demet Akalın ile İbrahim Tatlıses arasında Afrin gerilimi Mehmetçik'e destek olmayan giden sanatçılar, CHP ve HDP'nin hedefi oldu. Moral ziyaretiyle ilgili tartışmalar, sanat dünyasında da alevlendi.

4 Tutuklanacaklarını anlayan FETÖ'cüler adliyeden kaçtı Ankara'da haklarında tutuklama kararı çıkan 4 FETÖ sanığı duruşma salonundan kaçtı.

5 Suudi Arabistan, Katar'ı ana karadan ayıracak Suudi medyası, sınır boyunca yeni bir kanal kazılarak Katar'ın ana karadan tamamen ayrılacağını duyurdu.

6 ABD Almanya'ya 4 İHA ve mühimmat satacak NATO'yu Rusya'nın hedefi haline getirdikten sonra "güvenliğinizi almalısınız" diyen ABD, Almanya ile 2,5 milyar dolarlık silah satışı için anlaştı.