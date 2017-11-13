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İstimbot nedir

Filika büyüklüğünde olup buhar ve islim ile hareket eden küçük vapurlara verilen isimdir.

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adasd

Geçmişte, günümüz vapurları henüz taşımacılıkta yerini almamışken, deniz seyahatlerini sağlayan küçük gemilere verilen isimdir. Bu taşımacılık türünün enerji yakıtı islimdir. Günümüzde kullanılan dizel yakıtlı araçların aksine istim buhar gücünün enerjiye çevrilmesiyle sağlanır.

GÜNÜMÜZDE İSTİMBOT

İstimbot kullanımı teknolojinin gelişimiyle yerini dizel yakıtlı ve su enerjili teknelere, gemilere bırakmıştır. Ancak istimbot tam olarak hayatımızdan çıkmış değildir. Bazı akarsu yatakları, göl, göletler ve durgun sularda taşımacılık için kullanılan küçük gemiler, nostaljik seyahatler için de kullanılmaktadır. Halen varlığını sürdüren bu ulaşım aracı Türkiye gibi teknolojik olarak gelişen ülkelerde yerini gemilere vapurlara bırakmış olsa da yer yer kullanıldığı görülmektedir.

Bazı ülkeler ise halen bunu ulaşım aracı olarak kullanmaktadır.

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