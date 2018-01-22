Hürriyet Mahallesi Baykallar mevkiinde meydana gelen olayda bir sitenin istinat duvarı, aşırı yağmur nedeniyle 3 otomobilin üzerine çöktü.

OTOMOBİLLER ZARAR GÖRDÜ

İlçe sakinleri, deprem olduğunu sanarak büyük panik yaşayıp, kendilerini dışarıya attı. Ölen ya da yaralanan bulunmayan olayda, enkaz altında kalan otomobillerde hasar oluştu.

İstinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü VİDEO

DEPREM OLUYOR SANDILAR

Site sakinlerinden, Salih Yıldız, olayın sabaha karşı meydana geldiğini belirterek, "Arkadaşlar gürültü ile uyanmışlar ve deprem oluyor sanmışlar. 3 tane araba duvar altında kaldı. Araç sahibi arkadaşlar ifade vermeye gittiler, tutanak tutacaklar. Sadece duvarda bir çizik vardı. Ama beton aralarından yağmur suyu girince, toprak zaten komple aşağıya iniyor" dedi.





















