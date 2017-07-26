İstinat duvarının çökmesiyle 5 katlı bina tahliye edildi

Şişli-Mecidiyeköy Musadayı Sokak'ta meydana gelen olayda, bir inşaatın temel açma çalışmasının yapıldığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Durumu fark eden vatandaşlar; zabıta, polis ve itfaiye ekiplerine olayı bildirirken, çökmenin yaşandığı yerin bitişiğinde bulunan 5 katlı binada bulunanları da uyardı.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemelerin ardından çökmenin risk oluşturması nedeniyle bina sakinlerinin tahliyesine karar verdi. Tahliyelerin ardından zabıta ekipleri de bina etrafında güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı. Tahliye edilenlerin bazıları akrabalarının yanına yerleşirken, bazılarının ise belediye tarafından yer tahsis edilmesini beklediği öğrenildi.

BİNA SAKİNİ: "İSTİNAT DUVARI OLMADAN KAZMAYA DEVAM ETMİŞLER"

Tahliye edilen binada oturan Onur Uçar, "Birkaç gündür yanımızdaki arsada inşaat temel kazısı var. Anladığım kadarıyla onlar herhangi bir istinat duvarı çekmeden kazmaya devam etmişler. Dolayısıyla, bizim binamızdan bağımsız bir merdivenimiz var ve merdivenin altı tamamen çöktü. Yıkılmak üzere şu anda. İtfaiyeyi aradık. Onlarda güvenlik açısından binanın boşaltılmasına karar verdiler. Ben o sırada evdeydim. Sokaktan gelen vatandaşlar çökmeyi görerek birkaç dairenin kapısını çalıp bize haber verdiler" dedi.