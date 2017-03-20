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İstinye– Çubuklu arabalı vapur hattı hizmete giriyor

Asya-Avrupa geçişini 8 dakikaya indirmesi beklenen İstinye – Çubuklu arabalı vapur hattını hizmete sunuluyor.

20.03.2017 - 17:15
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İstinye– Çubuklu arabalı vapur hattı hizmete giriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş., İstanbul trafiğine önemli bir katkı sağlayacak İstinye – Çubuklu arabalı vapur hattını hizmete alıyor. Asya-Avrupa geçişlerini 8 dakikaya indirecek hattın deneme seferleri yarından itibaren (21 Mart Salı) başlıyor.

İstinye– Çubuklu arabalı vapur hattı hizmete giriyor

2,5 MİLYON YOLCU TAŞIYACAK

İlk etapta iki arabalı vapur ile hizmet verecek hatta, yılda 40 bin seferle 1 milyon 700 bin araç, 2,5 milyon yolcu taşınması hedefleniyor.

Yeni hat sayesinde günde 5.000 aracın köprü trafiğinden çekilmesi planlanıyor. Bu sayede, zaman ve yakıtta önemli ölçüde tasarruf sağlanırken, karbondioksit salınımında da azalma gerçekleştireceği tahmin ediliyor.

İstinye– Çubuklu arabalı vapur hattı hizmete giriyor

DALGASIZ VE YUMUŞAK YANAŞMA ÖZELLİĞİ

Aşiyan ve Erguvan isimli arabalı vapurlar, dalgasız ve yumuşak yanaşma özelliğinde tasarlandı. Aşiyan Gemisi, 65 otomobil, 250 yaya yolcu kapasiteliyken, Erguvan Gemisi 65 otomobil, 434 yaya yolcu kapasiteli.

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