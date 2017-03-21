taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.902
USD
3,6256
EURO
3,9060
ALTIN
143,32
PETR
51,8000

İstinye - Çubuklu arabalı vapur hattının ücreti belli oldu

Hizmete sunulan İstinye - Çubuklu arabalı vapur hattının otomobiller için 7, diğer araçlar ise 15 lira olarak belirlendi.

21.03.2017 - 09:22
  1. Haberler
  2. Projeler
İstinye - Çubuklu arabalı vapur hattının ücreti belli oldu

Asya-Avrupa geçişlerini 8 dakikaya indirecek hattın deneme seferleri bugün saat 07.00'da başladı. Arabalı vapur ücretleri ise otomobiller 7 diğer araçlar ise 15 TL olarak belirlendi.

İstinye - Çubuklu arabalı vapur hattının ücreti belli oldu

İlk etapta iki arabalı vapur ile hizmet verecek hatta, yılda 40 bin seferle 1 milyon 700 bin araç, 2,5 milyon yolcu taşınması hedefleniyor.

5000 ARAÇ KÖPRÜ TRAFİĞİNDEN GEÇECEK

Yeni hat sayesinde günde 5.000 aracın köprü trafiğinden çekilmesi planlanıyor. Bu sayede, zaman ve yakıtta önemli ölçüde tasarruf sağlanırken, karbondioksit salınımında da azalma gerçekleşecek.

İstinye - Çubuklu arabalı vapur hattının ücreti belli oldu

VAPURLAR DALGASIZ VE YUMUŞAK YANAŞMA ÖZELLİĞİNDE TASARLANDI

Aşiyan ve Erguvan isimli arabalı vapurlar, dalgasız ve yumuşak yanaşma özelliğinde tasarlandı. Aşiyan Gemisi, 65 otomobil, 250 yaya yolcu kapasiteliyken, Erguvan Gemisi 65 otomobil, 434 yaya yolcu kapasiteli.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

151
İbadi Beyaz Saray'da Trump ile görüştü

İbadi Beyaz Saray'da Trump ile görüştü

67
PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

164
Minneapolis Fed Başkanı Kashkari'den faiz eleştirisi

Minneapolis Fed Başkanı Kashkari'den faiz eleştirisi

10
Rusya: YPG ile anlaşmadık

Rusya: YPG ile anlaşmadık

25
Kosova'daki devasa horoz yoğun ilgi görüyor

Kosova'daki devasa horoz yoğun ilgi görüyor

23
Hindistan'da 2 kişiyi öldüren kaplanı dozerle yakaladılar

Hindistan'da 2 kişiyi öldüren kaplanı dozerle yakaladılar

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM