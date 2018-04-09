İstismar düzenlemesi TBMM'ye sunuldu. Cinsel istismar suçlarına ilişkin 12 maddeden oluşan bir tasarı hazırlanmıştı. Düzenleme kimyasal kastrasyon öngörüyor.

Cinsel istismar suçlarına ilişkin yasa tasarısına göre, çocuğun cinsel istismarı suçu için öngörülen hapis cezasının üst sınırı 20 yıldan 40 yıla çıkarılacak. Suçun 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı işlenmiş olması halinde ise 30 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

"TCK'DAKİ EN AĞIR CEZA BU SUÇU İŞLEYENE VERİLECEK"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "TCK'daki en ağır ceza bu suçu işleyene verilecek. Takdir indirimine dokunmama kararı aldık. Cinsel istismarda ceza 50 yıldan az olmayacak." diye konuşmuştu.