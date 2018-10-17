taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.70985
Euro
6.5837
Altın
1226.485
Borsa
98138.23
Gram Altın
224.911

Cinsel istismarcı anne ve babaya 192 yıl 9 ay hapis cezası

Kastamonu’da, çocuklarına kötü muamele edip, cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle yargılanan baba ve anneye 192 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

İHA | 17.10.2018 - 15:24..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

f

Tosya ilçesinde geçtiğimiz yıl Şubat ayında iddialara göre, baba Hasan K. ile anne Melek K., öz çocukları olan 12 yaşındaki Umut K. ve 10 yaşındaki Uğur K.’ya cinsel istismarda bulundu. Ayrıca anne ve babanın çocuklara kötü muamelede de bulunarak eziyet ettikleri ileri sürüldü.

Çocukların, yaşadıklarını okulda öğretmenlerine anlatmaları sonrası ortaya çıkan olayda, baba Hasan K. ile anne Melek K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ’çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kötü muamele’ suçlarından dava açıldı.

"BENİ HATAYA DÜŞÜRDÜLER"

Duruşmaya tutuklu sanık baba Hasan K. ile tutuksuz yargılanan anne Melek K. ve avukatlar katıldı. Duruşmada savunma yapan Hasan K., cezaevinde psikolojisinin bozulduğunu belirterek, “Ben, böyle hata yapacak birisi değilim. Beni hataya düşürdüler.” dedi. Anne Melek K. ise eşinden boşanmak istediğini ifade etti.

MAHKEMEDEN REKOR KARAR ÇIKTI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, rekor bir cezaya imza atarak, baba Hasan K.’yı Umut’a yönelik eyleminden ötürü 78 yıl 9 ay, Uğur’a yönelik eyleminden dolayı da 70 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca baba Hasan K, çocuklara ve eşine kötü muamelede bulunup eziyet ettiği gerekçesiyle de 17 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan sanığın tutukluluğunun da devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, Anne Melek K.’yı da Umut’a cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 27 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan Melek K. ise kararla birlikte tutuklanarak Kastamonu Cezaevine gönderildi.

Mahkeme heyeti, anne ve babayı toplamda 192 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmış oldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Altaylı polise küfretti

Fatih Altaylı polise küfretti

308
Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de

Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de

1172
Bakan Soylu: Suriyelilerin ekonomiye katkısı söylenmiyor

Bakan Soylu: Suriyelilerin ekonomiye katkısı söylenmiyor

598
Gülse Birsel de emeklilikte yaşa takılanlardan

Gülse Birsel de emeklilikte yaşa takılanlardan

200
Arda Turan hakkında çöken binaya ilişkin suç duyurusu

Arda Turan hakkında çöken binaya ilişkin suç duyurusu

59
Yeni Ordu Stadı'nda sona doğru

Yeni Ordu Stadı'nda sona doğru

138
Antalya Valisi personelleri uyardı: Kahvaltınızı evde yapın

Antalya Valisi personelleri uyardı: Kahvaltınızı evde yapın

192
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM