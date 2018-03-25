Istranca Ormanları beyazlar içinde

Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki meşe ve çam ağaçlarından Istranca Ormanları, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Bölgede sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında bin 31 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları, eteklerine kadar karla kaplandı.

Istrancalar karlarla kaplı görünümüyle görenleri büyülüyor

ISTRANCALAR "BEYAZ GELİNLİK" İÇİNDE

Bulgaristan sınırında bulunan Yıldız Dağları'nın eteklerindeki ormanlık alanlar, karlarla kaplı görünümüyle görenleri büyülüyor.

Bölgedeki sınır köyleri de beyaz görünümüyle adeta görsel şölen sunuyor.

Mart ayında "beyaz gelinliğini" giyen Istranca Ormanları, drone ile havadan görüntülendi.