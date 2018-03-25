taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.603
USD
3,9847
EURO
4,9239
ALTIN
171,86
PETR
70,3600

Istranca Ormanları beyazlar içinde

Istrancalar, karlarla kaplı görünümüyle görenleri büyülüyor.

AA | 25.03.2018 - 05:36..
  1. Haberler
  2. Yaşam

Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki meşe ve çam ağaçlarından Istranca Ormanları, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Bölgede sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında bin 31 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları, eteklerine kadar karla kaplandı.

Istrancalar karlarla kaplı görünümüyle görenleri büyülüyor

ISTRANCALAR "BEYAZ GELİNLİK" İÇİNDE

Bulgaristan sınırında bulunan Yıldız Dağları'nın eteklerindeki ormanlık alanlar, karlarla kaplı görünümüyle görenleri büyülüyor.

Bölgedeki sınır köyleri de beyaz görünümüyle adeta görsel şölen sunuyor.

Mart ayında "beyaz gelinliğini" giyen Istranca Ormanları, drone ile havadan görüntülendi.

Istranca Ormanları beyazlar içinde

Istranca Ormanları beyazlar içinde

Istranca Ormanları beyazlar içinde

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Küresel iklim değişikliğine karşı Dünya Saati etkinliği
Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın düzenlediği Dünya Saati etkinliğine birçok ülkede katılım oldu.
Hayatını kaybeden Stephen Hawking için lokma döküldü
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü fizikçi Stephen Hawking için İzmir Karaburun'da lokma döküldü.
Müşterileri için 2 yıldır çaya zam yapmayan kahveci
Balıkesir'de iki yıldır kahvehane işleten 47 yaşındaki Uğur Eroğlu, "Vatandaşın bir çay keyfi var" diyerek çayı 50 kuruştan satıyor ve zam yapmıyor.
Bu ajans yalnızca 45 yaş üstü mankenlerle çalışıyor
Rus Fotoğrafçı Igor Gavar, “yaşlıların sokak stili” projesinden yola çıkarak, gençlik takıntılı modern dünyaya tezat düşecek yalnızca 45 yaş üstü mankenlerle çalıştığı Oldushka ajansı kurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mardin'de yorgana sarılarak kaçırılan genç kız bulundu

Mardin'de yorgana sarılarak kaçırılan genç kız bulundu

30
Dev yılanla gösteri yaparken canından oluyordu

Dev yılanla gösteri yaparken canından oluyordu

22
İlk milli uçak gemisi TCG Anadolu görüntülendi

İlk milli uçak gemisi TCG Anadolu görüntülendi

42
Taksisinde unutulan cüzdan için video paylaştı

Taksisinde unutulan cüzdan için video paylaştı

83
3 yaşındaki çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılar

3 yaşındaki çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılar

69
Bulgaristan'da milli güreşçilerden madalya yağmuru

Bulgaristan'da milli güreşçilerden madalya yağmuru

6
AK Parti Samsun İl Kongresi'nde anlamlı koreografi

AK Parti Samsun İl Kongresi'nde anlamlı koreografi

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM