İsveç Başbakanı: Terörün hedefi demokrasinin altını oymak

Löfven, "Ama böyle bir hedefe İsveç'te hiçbir zaman ulaşamayacaklar. Mesajımız her zaman net olacaktır: Asla kazanamayacaksınız!" ifadelerinde bulundu.

Löfven İsveççe ve İngilizce yaptığı açıklamasının İngilizce kısmında, "İsveç'in içinde bulunduğu bu durumda, İsveç'le dayanışma duyguları içinde bulunan ülkelere teşekkür ederim" dedi.

"İSVEÇ HALKI, SİNDİRİLMEYE İZİN VERMEYECEK"

Löfven, "Profesyonelce çalışan polis ve güvenlik teşkilatımız, İsveç halkının kendini güvende hissetmesi için her şeyi yapmaktadır. İsveç, kendisinin bu hain katiller tarafından sindirilmesine izin vermeyecektir. Bu tatil günü öncesinde Stockholm kentinde aileleriyle buluşarak birlikte olmak isteyen insanlarımızı düşünüyorum. Her şeyden habersiz, yaşamları bir anda değişiyor" diyerek, güvenlik önlemleri sonucu durdurulan ulaşım olanakları nedeniyle "Pek çoğu evlerine bile ulaşamadı" şeklinde konuştu.