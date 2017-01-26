taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.827
USD
3,8531
EURO
4,1224
ALTIN
147,39
PETR
56,1400

İsveç Büyükelçiliği’den vatandaşlarına Ankara uyarısı

İsveç’in Türkiye Büyükelçiliği vatandaşlarına terör uyarısında bulundu.

26.01.2017 - 22:04
  1. Haberler
  2. İç Haber

d

Büyükelçilik, vatandaşlarından Ankara Kızılay’dan uzak durmalarını istedi.

ABD'DEN DE UYARI

ABD Dışişleri Bakanlığı, web sitesinde yayınlanan ve Türkiye'deki artan terör riskinin altının çizildiği uyarıda ülkenin güneydoğusundaki terör tehdidi nedeniyle de seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye'de büyük organizasyonlarda turistik yerlerde, restoranlarda, gece klüplerinde, ticari merkezlerde, kutsal mekanlarda, hava alanları da dahil olmak üzere toplu taşıma merkezlerinde saldırı olabileceği ifade edildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Caner Erkin'den Asena Atalay'a çok sert cevap

Caner Erkin'den Asena Atalay'a çok sert cevap

419
Referandum tercihleri araştırması

Referandum tercihleri araştırması

348
Rusya'dan Trump'a yanıt

Rusya'dan Trump'a yanıt

82
Darbeci Semih Terzi'nin eşi hakim karşısında

Darbeci Semih Terzi'nin eşi hakim karşısında

191
NATO'dan işkence açıklaması

NATO'dan işkence açıklaması

24
Erbil'in 'Hipster' Kürtleri

Erbil'in 'Hipster' Kürtleri

265
Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlara iniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlara iniyor

340
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM