İsveç Büyükelçiliği’den vatandaşlarına Ankara uyarısı

Asena Atalay'ın icra takibi başlattığını yalanlayan Caner Erkin, eski eşinin evlilik sırasında 3. kişilerle birlikte olduğunu itiraf etti.

ORC referandum oy tercihlerinin partilere ve bölgelere göre dağılımını belirledi.

Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi ilk kez hakim karşısına çıktı.

7

Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlara iniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliği için başta 30 büyükşehir olmak üzere birçok ili ziyaret ederek halktan destek isteyecek.