İsveç Büyükelçiliği’den vatandaşlarına Ankara uyarısı

Büyükelçilik, vatandaşlarından Ankara Kızılay’dan uzak durmalarını istedi.
ABD'DEN DE UYARI
ABD Dışişleri Bakanlığı, web sitesinde yayınlanan ve Türkiye'deki artan terör riskinin altının çizildiği uyarıda ülkenin güneydoğusundaki terör tehdidi nedeniyle de seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunuldu.
Açıklamada, Türkiye'de büyük organizasyonlarda turistik yerlerde, restoranlarda, gece klüplerinde, ticari merkezlerde, kutsal mekanlarda, hava alanları da dahil olmak üzere toplu taşıma merkezlerinde saldırı olabileceği ifade edildi.