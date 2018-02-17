İsveç FETÖ bağlantılı 15 kişinin iltica talebi kabul etti

İsveç devlet radyosu SR, İsveç'in 15 kişinin iltica talebini kabul ettiğini açıkladı. FETÖ ile bağlatısı olduğu belirtilen 183 kişiden 168'ine de ret cevabı verildi.

ÖMER TÜRK TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEMEDİ

Daha önce FETÖ'yle ilişkili bir okulda müdürlük yapan ve örgütün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçarak İsveç'e sığınan Ömer Türk ise SR'ye yaptığı açıklamada, iltica başvurusunun kabul edilmediğini belirterek, kendisi için güvenli olmadığı gerekçesiyle Türkiye'ye dönmek istemediğini söyledi.

"TÜRKİYE'YE DÖNMESİNDE SAKINCA GÖRMÜYORUZ"

Öte yandan, Göçmen Dairesi Yardımcı Hukuk Şefi Carl Bexelius da konuyla ilgili açıklamasında, "Gülen sempatizanı olunsa da Türkiye'ye dönmesinde sakınca görmüyoruz fakat hapse girme riski büyükse o zaman ilticasını kabul ediyoruz" ifadesini kullandı.