İsveç ile Norveç'in Ren geyiği kavgası

Ren geyiği yetiştiriciliği özellikle Sami halklarının geleneksel geçim faaliyeti. Her şeylerini ren geyiklerinden elde eden halk için Ren geyiği yetiştiriciliği sekteye uğrayabilir. Dahası; Ren geyiği iki ülkenin arasını açmak üzere...

İSKANDİNAVYA'DA GEYİK KRİZİ

İsveç ile Norveç'in de aralarında bulunduğu İskandinavya ülkelerinde Ren geyiği üretiminde belirleyici bir öneme sahip Lappekodisillen sınır anlaşmasının süresi dolmak üzere. Bölgede özellikle Ren geyiklerinin yaşam alanları üzerindeki paylaşımı belirleyen bu anlaşma, yeniden imzalanmak üzere taraflarını bekliyor, ancak imzalar o kadar kolay atılacak gibi görünmüyor. Zira İsveç ila Norveç arasında şimdiden geyik krizi başladı.

SINIR ÇATIŞMASI

Norveç Tarım Bakanı Jon Georg Dale, devletin ve kendi ülkelerindeki ren geyiği üreticilerinin çıkarlarını koruyacak bir anlaşma yapılmasından yana İsveç'e adeta meydan okurken, İsveçliler ise sınırların yüzyıllar önce çizildiği ve bu sınırların değiştirilemeyeceği belirtiyor. Sınırların değiştirilmesinin hayvanların popülasyonu üzerinde sıkıntıya neden olacağını belirten İsveç tarafı, anlaşmanın olduğu gibi devam ettirilmesi taraftarı.

İSKANDİNAVYA'NIN BEREKETİ: REN GEYİĞİ

Lappekodisillen anlaşması, insanların yapamadığı sınır ihlallerini, geyiklerin yapmasına olanak tanıyor. Geyiklerin devamlı olarak ülkeler arası geçiş yapması, iki ülke arasında problemlere yol açıyor.



