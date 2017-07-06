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İsveç ilk erkeksiz müzik festivaline hazırlanıyor

Müzik festivallerinde yaşanan cinsel saldırılar nedeniyle, gelecek yıl ilk kez erkeklerin alınmayacağı bir rock müzik festivali düzenlenecek

06.07.2017 - 09:55
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isveç

Cumartesi günü, İsveç'in en büyük rock müzik festivali olan Bravalla'da dört tecavüz ve 23 cinsel taciz şikayetinde bulunulmuştu. Bunun üzerine festivalin gelecek yıl yapılmayacağı açıklanmıştı.

Haberlerin ardından radyo spikeri ve komedyen Emma Knyckare Twitter üzerinden, "Bütün erkekler doğru düzgün davranmayı öğrenene kadar, sadece erkek olmayanların kabul edildiği bir festival düzenlemeye ne dersiniz?" demişti.

İLK ERKEKSİZ FESTİVAL

Fikrin destek bulması üzerine, Knyckare Instagram'dan, "İsveç'in ilk erkeksiz rock müzik festivali gelecek yaz düzenlenecek." duyurusunu yapmış ve yakın zamanda organizatörlerle bir araya geleceğini açıklamıştı.

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