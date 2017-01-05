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İsveç Kraliçesi Silvia: Sarayımda hayaletler var

İsveç Kraliçesi Silvia, Kraliyet Sarayı'nda hayaletlerin dolaştığına inandığını söyledi.

Ajanslar | 05.01.2017 - 05:35
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İsveç Kraliçesi Silvia: Sarayımda hayaletler var

Ülkenin Drottningholm kentindeki sarayını 'bir grup arkadaşı ve hayaletlerle' paylaştığını söyleyen Kraliçe, "Aslında heyecan verici, beni korkutmuyorlar" dedi.

Stokholm yakınlarındaki saray 17. Yüzyılda inşa edilmişti.Drottningholm, Kraliçe Silvia ve Kral XVI. Gustaf'ın kalıcı olarak ikamet ettikleri yer.

"HAYALETLER OLDUKÇA DOSTANE"

SVT televizyon kanalının hazırladığı 'Drottningholm Sarayı: Soylu bir yuva' belgeselinin yapımcılarına konuşan Kraliçe Silvia, "Sarayda bazen tamamen yalnız olmadığınızı hissediyorsunuz. Ama hayaletler oldukça dostane" diyor.

İsveç Kraliçesi Silvia: Sarayımda hayaletler var

73 yaşındaki Kraliçe'nin hayalet iddialarına kardeşi Prenses Christina da destek veriyor. Belgeselde konuşan Prenses Christina, "Sarayda çok büyük bir enerji var. Bu enerjinin farklı formlara bürünmemesi garip olurdu" dedi.

İSVEÇ BASININDA ALAY KONUSU OLDU

Kraliyet ailesinin hayalet iddiaları İsveç basınında ise alay konusu oldu. İsveçli haber sitesi Local, "Cesur hayalet avcılarını göreve çağırıyoruz! Saraya gidin ve bu iddiaların peşine düşün!" çağrısını yaptı.

Sitenin haberinde "Drottningholm Sarayı yıl boyu ziyaretçilere açık. Sadece Kraliyet ailesinin - ve anlaşılan hayalet arkadaşlarının - yaşadığı bölüme giremiyorsunuz" deniyor.

40 yıl önce Kral Carl ile evlenen Kraliçe Silvia, İsveç'te tahtta en uzun süre kalan isim.

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