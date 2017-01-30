İsveç Kraliyet ailesinden Trump'a cahil göndermesi

İsveç Prensesi Madeleine eşi İngiliz-Amerikan vatandaşı olan işadamıChristopher O'Neill İnstagram hesabında ellerini yüzüne kapatıp ağlayan New York’un ünlü Özgürlük Anıtı fotoğrafını paylaşarak Donald Trump’a ‘‘Acınacak cahil bir insansınız’’ diye seslendi.

"ACINACAK, CAHİL BİR İNSANSINIZ"

Christopher O'Neill Instagram paylaşımında ‘‘Tüm aklı başında Amerikalılar adına başkanımızın utanç verici davranışlarından ötürü çok özür dilerim. Bir Amerikan vatandaşı olmak adına üzücü bir gün. Sayın Başkan siz acınacak cahil bir insansınız. Bizi korumayı iddiada ettiğiniz şiddet ve düşmanlığın nedeni olacaksınız. Sizin ne sezginiz ne de duyarlığınız var’’ diye yazdı.