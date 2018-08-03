taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.543
USD
5,0872
EURO
5,8959
ALTIN
197,82
PETR
73,3100

İsveç polisi oyuncak silahlı down sendromlu genci öldürdü

Elinde oyuncak silahıyla evden kaçan 20 yaşındaki down sendromlu Eric Torel, İsveç polisi tarafından öldürüldü.

AA | 03.08.2018 - 04:25..
  1. Haberler
  2. Dünya

İsveç polisi başkent Stockholm'de bir vahşete imza attı. Down sendromlu ve otistik Eric Torel, elindeki oyuncak silah nedeniyle öldürüldü.

POLİSTEN OĞLU İÇİN YARDIM İSTEDİ

Gazeteye açıklama yapan gencin babası Ricart Torel, oğlunun gece yarısı evden kaçtığını ve konuya ilişkin polisten yardım istediklerini söyledi.

Polislerin elinde oyuncak silah bulunan oğluna kurşun yağdırdığını kaydeden baba, ''Elindeki oyuncak için oğluma ateş etmişler. Üç polisin kurşunu oğlumun karnına isabet etmiş.'' ifadesini kullandı.

İsveç polisi oyuncak silahlı down sendromlu genci öldürdü

POLİS HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anne Katarina Söderberg de oğlunun konuşamadığını, sadece ''Anne'' diyebildiğini aktararak, ''Oğluma hayatında ilk defa oyuncak bir silah hediye edildi. O silah da oğlumun sonu oldu." dedi.

Polislerin oyuncak bir silah için oğlunu karnından vurmak yerine onu durdurmak için ayağına nişan alabileceklerini belirten anne, hayatlarının alt üst olduğunu söyledi.

Özel Savcı Martin Tiden, polisler hakkında görevi kötüye kullanmadan soruşturma başlatıldığını belirterek, polislerin de görev başındaki memurları silahla "tehdit ettiği için" gençten şikayetçi olduğunu aktardı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye Münbiç yakınında askeri üs kurdu

Türkiye Münbiç yakınında askeri üs kurdu

37
Çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti

Çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti

32
Şenol Güneş: Larin'i geçemezlerse o oynar

Şenol Güneş: Larin'i geçemezlerse o oynar

10
Başörtüsü nedeniyle memurluktan atıldı davayı 12 yıl sonra kazandı

Başörtüsü nedeniyle memurluktan atıldı davayı 12 yıl sonra kazandı

50
15 Temmuz'da kaçırılan Kasırga Erdoğan'a Başdanışman oldu

15 Temmuz'da kaçırılan Kasırga Erdoğan'a Başdanışman oldu

2
İtalya'da gözaltına alınan Mısırlı eski bakan bırakıldı

İtalya'da gözaltına alınan Mısırlı eski bakan bırakıldı

0
Beşiktaş'ta yol çöktü

Beşiktaş'ta yol çöktü

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM