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İsveç saldırganı suçunu itiraf etti

Stockholm'de geçen hafta kamyonlu saldırı düzenleyen Rakhmat Akilov, tutuklandı.

11.04.2017 - 13:33
  1. Haberler
  2. Dünya

Stockholm'ün merkezinde kamyonla bir mağazaya saldırı düzenlenmiş ve 4 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı.

İsveç saldırganı suçunu itiraf etti

Olayın gerçekleştiği yerde yakalanan Özbek uyruklu Rakhmat Akilov, geniş güvenlik önlemleri altında bugün mahkemeye çıkarıldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Saldırıda kullanılan çalıntı kamyonun şoförü olduğunu kabul ettiği bildirildi. Akilov'un Avukatı Johan Eriksson da basına yaptığı açıklamada, müvekkilinin suçunu itiraf ettiğini doğruladı.

İsveç saldırganı suçunu itiraf etti

4 AYDIR POLİSTEN KAÇIYORDU

Akilov'un 2014 yılında geldiği İsveç'e iltica başvurusunda bulunduğu ancak 2 yıl sonunda buna ret yanıtı aldığı ortaya çıkmıştı. Akilov'un sınır dışı edilmemek için 4 aydır polisten kaçtığı bildirilmişti.

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