taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.921
USD
4,4308
EURO
5,2224
ALTIN
183,44
PETR
77,7500

İsveç ve Norveçli aktivistler Gazze'ye gidiyor

Ship to Gaza Derneği Basın Sözcüsü Ellen Hansson, iki balıkçı teknesinin Göteborg'dan, bir teknenin Stockholm'den, bir teknenin de Norveç'ten yola çıktıklarını söyledi.

Haber Merkezi | 16.05.2018 - 14:30..
  1. Haberler
  2. Dünya

Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan İsveçli ve Norveçli aktivistler, balıkçı tekneleriyle yola çıktı. Ship to Gaza Derneği Basın Sözcüsü Ellen Hansson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in ablukasını delmek için "Gazze için Donanma" adlı girişim olarak bir yıldır hazırlık yaptıklarını söyledi.

İsveç ve Norveçli aktivistler Gazze'ye gidiyor

İSVEÇ VE NORVEÇLİLERİN İSTİKAMETİ GAZZE

Bu kapsamda iki balıkçı teknesinin Göteborg'dan, bir teknenin Stockholm'den, bir teknenin de Norveç'ten yola çıktığını kaydeden Hansson, "Donanmadaki küçük gemiler Fransa'daki kanallar üzerinden, büyük gemiler de okyanustan Gazze'ye gidecek." dedi.

İsrail'in Gazze ablukasını kırmak için kararlı olduklarını vurgulayan Hansson, "Bu sefer çok daha iyi bir organizasyonla İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı dünyanın dikkatine sunacağız." diye konuştu.

İsveç ve Norveçli aktivistler Gazze'ye gidiyor VİDEO

GAZZE BÜYÜK BİR HAPİSHANE

İki buçuk ayda Gazze'ye ulaşmak istediklerini kaydeden Hansson, "İnşallah bu sefer Gazze'ye yardım ulaştırmayı başarırız. Gazze büyük bir hapishane. 2 milyon Filistinli, tutsak hayatı yaşıyor. Biz bu tutsak hayatını, özgürlüğe çevirmek istiyoruz. Eskiden Gazze'de 4 bin balıkçı vardı. Şimdi sadece 500 kadar balıkçı kaldı. Balıkçı teknelerini de Filistinli balıkçılara hediye etmek istiyoruz. Ayrıca, işgalci İsrail'in yüzünü bir kez daha dünyaya göstermek istiyoruz." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Almanya'da terminatör polis yasası meclisten geçti
Bavyera eyaletinde polislere sınırsız yetki sağlayan yas, meclisten geçti. Yasa, polise “potansiyel tehlike” durumunda müdahale yetkisi tanıyor.
Almanya'nın tek gündemi Türk asıllı futbolcular
İngiltere'de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcularının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmesi, Almanları çıldırttı. Alman medyasında manşetler Erdoğan karşıtlığı ile dolu.
İsrailli vekillerden 'Ermeni soykırımını' tanıma çağrısı
İsrail'in Türkiye Büyükelçisi'nin ülkesine gönderilmesi, Tel Aviv yönetiminde öfkeye neden oldu. İsrailli bazı milletvekilleri 'Ermeni Soykırımı'nı tanıma çağrısında bulundu.
Polonya’da polisten kaçan çıplak çete üyesi camdan düştü
Polonya’da polisin uyuşturucu çetesine yönelik düzenlediği operasyonda çıplak halde kaçmak isterken camdan düşen çete üyesi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Laiklik elden gidiyor diyen amcaya AK Parti'den destek

Laiklik elden gidiyor diyen amcaya AK Parti'den destek

318
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahurunu uçakta yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahurunu uçakta yaptı

280
Ayasofya'da namaz kılınması Yunan basınında

Ayasofya'da namaz kılınması Yunan basınında

125
İngiliz gazeteler Erdoğan'ın ziyaretini analiz etti

İngiliz gazeteler Erdoğan'ın ziyaretini analiz etti

89
Türkiye'ye gelen turistler hayran kaldı

Türkiye'ye gelen turistler hayran kaldı

108
Canlı yayında Beştepe tartışması

Canlı yayında Beştepe tartışması

122
Dolar 4.50 lirayı gördü

Dolar 4.50 lirayı gördü

414
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM