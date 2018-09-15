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İsveç’in başkenti Stockholm’de patlama

İsveç’in başkenti Stockholm’un Flemingsberg yerleşkesinde patlama meydana geldi. Bölgede terör alarmı verildi.

İHA | 15.09.2018 - 15:26..
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Flemingsberg’teki patlama sonucu araç ve evlerde maddi hasar meydana gelirken polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamanın gerçekleştiği Flemingberg yerleşkesinde terör polisi bölge sakinlerinin evlerinden çıkmaması için uyarıda bulunuyor.

"İKİ KİŞİ KOŞARAK KAÇTI"

Olaya tanıklık eden bir bölge sakini, inanılmaz derecede gürültülü bir ses geldiğini ve iki genç adamın patlama ile bağlantılı olarak olay yerinden hızla koşarak kaçtığını söyledi. Olaya tanıklık eden bir kişi, ”Çok büyük bir patlamaydı, evlerin sallanmasına neden oldu.” dedi.

TERÖR ALARMI VERİLDİ

Patlamanın terör bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duran Stockholm polisi, tüm birimleri ile olayı aydınlatmak için seferber olduklarını açıklarken İsveç İstihbarat Örgütü SAPO’nun da konuyu araştırdığı belirtildi.

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