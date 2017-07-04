İsveç'in en büyük festivaline 'tecavüz' iptali

İsveç'in Norrköping kentinde düzenlenen ve bu sene on binlerce müzik severin katıldığı Bravalla adlı festivalde polise gelen cinsel saldırı ve tecavüz şikayetlerinin ardından, Bravalla 2018'in iptal edilmesi kararı alındı.

Tecavüz olayının 30 Haziran'da İsviçreli müzisyen Hakan Hellström'ün performansı sırasında meydana geldiği kaydedildi.

11 CİNSEL İSTİSMAR ŞİKAYETİ

İsveç polisi 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında festivalde toplamda 11 cinsel istismar şikayetinin geldiğini aktardı.

"​UTANÇ VERİCİ"

Festivalin organizatörleri yaptıkları açıklamada, "Bu olay hakkında ne kadar üzüntülü olduğumuzu anlatacak kelime yok. Bu olayı en ciddi şekilde kınıyoruz. Bunu festivalimizde kabul etmiyoruz." denildi.

Festival sırasında tecavüz ve cinsel istismar olaylarının engellenmeye çalışıldığı belirtilerek, "Bazı erkekler, çünkü erkeklerden bahsediyoruz, belli ki düzgün davranamıyorlar. Utanç verici." denildi.

İSVEÇ BAŞBAKANI LÖFVEN: İĞRENÇ

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, olayın ardından yaptığı açıklamada, İsveç polisinin cinsel saldırı suçlarını soruşturmak konusunda daha iyi olması gerektiğinin altını çizdi. Löfven, "Bunlar iğrenç hareketler. Bunları durdurmamız lazım." diye konuştu.