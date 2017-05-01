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İsveç’in en büyük Şii camisi kundaklandı

İsveç’in en büyük Şii camisi dün gece çıkan yangında büyük oranda yandı. Polis yangının kundaklanma sonucu çıkmış olduğunu düşünüyor.

01.05.2017 - 11:48
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İsveç Stockholm’da bulunan İmam Ali İslam Merkezi camisinde dün gece 23.00 sıralarında başlayan yangında binanın yarıya yakın bölümü ağır hasar gördü.

Stockholm polis yetkilileri yangının binanın ahşap kaplamalarının dışarıdan ateşe verilmesi ile başlamış olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti. Merkezin dini bir yapı olması nedeniyle İsveç İstihbarat Örgütü’nün (SÄPO) de olaydan haberdar edildiği açıklandı.

İsveç’in en büyük Şii camisi kundaklandı

Bünyesinde 3 binden fazla kitap olan kütüphaneyi de barındıran merkez İsveç’in en büyük Şii camisi olarak biliniyor. Bugün 80 çocuğun katılacağı etkinlikle önümüzdeki bir hafta, içinde yapılması planlanan dini etkinlikler ise ertelendi.

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