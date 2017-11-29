taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.068
USD
3,9558
EURO
4,6927
ALTIN
164,77
PETR
63,1500

İsveç'in en prestijli edebiyat ödülünü Müslüman yazar kazandı

Stockholm’deki Konser Evi'nde gerçekleşen törenle 'En İyi Kurgu Kitabı' ödülü, Uganda asıllı Müslüman yazar Johannes Anyuru'ya verildi.

AA | 29.11.2017 - 09:50..
  1. Haberler
  2. Kitap

İsveç'in en prestijli edebiyat ödülü olarak bilinen ve İsveçli yazar August Strindberg’in anısına verilen "Yılın En İyi Kurgu Kitabı" ödülüne, ''Öldürdüklerinin gözyaşında boğulacaklar'' romanıyla Uganda asıllı Müslüman yazar Johannes Anyuru layık görüldü.

İsveç'in en prestijli edebiyat ödülünü Müslüman yazar kazandı

"ANLAMI BENİM İÇİN BÜYÜK"

Stockholm’deki Konser Evi'nde düzenlenen törenle ödülünü alan 38 yaşındaki Anyuru, ''Elhamdülillah bir Müslüman olarak Allah bana İsveç'in en prestijli ödülünü layık gördü.'' dedi.

Anyuru, bu ödülün anlamının kendisi için büyük olduğunu belirtti.

Anyuru'nun ''Öldürdüklerinin gözyaşında boğulacaklar'' romanı, gelecekte İsveç'in ırkçılar tarafından nasıl yönetileceğini konu alıyor.

ÖDÜL ALAN YAZARLARA 10 BİN EURO

Bu arada, "Yılın En İyi Çocuk Kitabı" ödülü İsveçli yazar Sara Lundbergs'e verilirken, "Yılın En İyi Gerçek Hikaye" ödülünü de yazar Fatima Brenner kazandı.

Eserleri üç kategoride ödüle layık görülen yazarlara, ödülün yanı sıra 10 bin euro veriliyor. August Strindberg ödülleri, 1989 yılından bu yana veriliyor.

İlginizi Çekebilir
Alfa Yayınları'nın Aralık ayı kitapları
Alfa Yayın grubu, Aralık ayında yayımlayacağı kitapları açıkladı.
Svetlana Aleksiyeviç’in ödüllü kitabı: İkinci El Zaman
İkinci El Zaman, bir dönemin sonu olan Sovyetler Birliği’nin çöküş hikâyesini tanıkların dilinden anlatıyor.
Svetlana Aleksiyeviç’in ödüllü kitabı: İkinci El Zaman
İkinci El Zaman, bir dönemin sonu olan Sovyetler Birliği’nin çöküş hikâyesini tanıkların dilinden anlatıyor.
Everest Yayınları'nın Aralık ayı kitapları
Everest Yayınları, Aralık ayında yeni kitaplarla okuyucularının karşısına çıkıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaş olarak var

Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaş olarak var

407
Arjantin'de uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti

Arjantin'de uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti

119
Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya gözdağı

Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya gözdağı

123
Darbecinin avukatı mahkeme salonunu karıştırdı

Darbecinin avukatı mahkeme salonunu karıştırdı

21
Gülşen: Evli barklı kadınım ben

Gülşen: Evli barklı kadınım ben

6
Başbakan Yıldırım: Bizi Trump'ın sözleri bağlar

Başbakan Yıldırım: Bizi Trump'ın sözleri bağlar

27
TEDAŞ borçları yapılandırıyor

TEDAŞ borçları yapılandırıyor

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM