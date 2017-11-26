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İsveçli milletvekilinden Müslümanlara hakaret

İsveç'te göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen bir milletvekili Müslümanlar için "yüzde 100 insan" değil dedi.

AA | 26.11.2017 - 19:03..
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AA
martin strid

İsveç devlet televizyonu SVT'de yayınlanan ''Forum'' adlı programda konuşan İsveçli Demokratlar Partisi (SD) Milletvekili Strid, Müslümanlara yönelik çirkin ifadeler kullandı.

"MÜSLÜMANLAR YÜZDE 100 İNSAN DEĞİL"

Martin Strid, "Müslümanlar yüzde 100 insan değil." diyerek, İslam'ı öğrendikçe dehşete kapıldığını söyledi.

Bu arada, Strid'in Müslümanlara yönelik hakaret içeren sözleri büyük tepkiyle karşılandı.

"SAF IRKÇILIK"

Ana muhalefet sağ Liberal Moderat Parti Genel Başkanı Jan Björklund, Martin Strid'in Müslümanlar hakkındaki ifadelerine sert tepki gösterirken, ''SD'den saf ırkçılık.'' değerlendirmesinde bulundu.

Liberal Merkez Parti Genel Başkanı Annie Lööf da "SD 'ırkçılığa' kapı açtı. Acaba bu konuda SD lideri Jimmie Akesson'un görüşleri ne?'' dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İsveç Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt da Martin Strid'in konuşmasının "saf bir ırkçılık" örneği olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Norrköping kentinde yaşayan Müslümanlar, Strid hakkında "halklar arasında nefret ve kin yaymak" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

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