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İsveçli politikacıdan mesai arası seks molası önerisi

İsveç’in Politikacı Per-Erik Muskos; ‘Personele çalışma saatleri içinde seks yapma olanağı’ tanı

22.02.2017 - 12:46
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İsveç’in Övertorneå Belediyesi’nin sosyal demokrat meclis üyesi Per-Erik Muskos seksin sağlıklı yaşam faktörlerinden biri olduğunu gerekçe göstererek ‘Personele çalışma saatleri içinde seks yapma olanağı’ tanınmasını isteyen meclis önergesi sundu.

NÜFUS VE DOĞUM ORANLARI AZALDI

Meclis Üyesi Per-Erik Muskos önergesinde belediye nüfusunun ve doğum oranının azalmasına dikkat çekerek ‘‘Çocuk doğumları özendirilmelidir. Ayrıca seks mükemmel bir jimnastik şekli olduğu gibi, insan mutluluğu üzerindeki olumlu etkileri de bilimsel olarak belgelenmiştir. Böylece belediye bir taşla iki kuş vurmuş olur. Bu nedenle belediye, personelini sağlıklı yaşam saatinde eve giderek partneriyle seks yapmaya teşvik etmelidir’’ dedi.

ŞAKA DEĞİL

Belediye meclis üyesi küçük çocuklu ailelerinin daha fazla çocuk istiyorlarsa, birbirlerine daha fazla zaman ayırarak daha fazla seks yapmalarını isteyip evli olmayan personelin de ‘ücretli seks saatinden’ yararlanması gerektiğini söyledi. Muskos’un önergesi meclis üyeleri arasında gülüşmelere neden olurken Per-Erik Muskos konunun şaka yapılacak yanının da olmasına karşın kendisinin ciddi olduğunu belirtti.

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