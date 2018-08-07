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İsveç'te 14 bin çocuk uyku hapı kullandı

İsveç'te 2017 yılında uyku problemi yaşayan 14 bin çocuğa reçeteli uyku hapı yazıldı.

İHA | 07.08.2018 - 23:54..
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İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre; 19 yaş altı gençlerde son 5 yılın rakamları baz alındığında uyku hapı kullananların oranında iki misli artış yaşandığı belirtildi.

İsveç'te 14 bin çocuk uyku hapı kullandı

HAPLAR BAĞIMLILIK YAPIYOR

2017 yılında doktorların 14 bin çocuğa reçeteli uyku hapı yazdığı kayıtlara geçerken, uyku haplarının çoğunun yetişkin insanların kullandığı dozda verildiği kaydedildi.

Çocukların uyku hapı kullanmasının çok tehlikeli olduğu belirtilen haberde, İsveç Sosyal Sigortalar Sağlık Bölümü uzmanları, hapların uyuşturucu gibi alışkanlık yaptığına dikkat çekti.

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