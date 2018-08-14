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İsveç'te 80 araç yakıldı

İsveç’in ikinci büyük şehri Göteborg’da, 80 araç kundaklanarak yakıldı. Bir kısım arabanın yakıldıkları ansa cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA | 14.08.2018 - 09:20..
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Göteborg şehrinin 4 belediyesi Hjallbo, Trollhattan, Kronogarden, ve Ale’de  henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar saat 22.00 sıralarında arabaları yakmaya başladı ve tam 80 arabayı kundakladılar.

İsveç'te 80 araç yakıldı

"3-4 SİYAH GİYİMLİ ADAM GÖRDÜM"

Bir yangının yakınında bulanan yaşlı görgü tanığı, "Üç dört siyah giyimli adam gördüm. İçlerinden biri ateşli molotofkokteylini arabalara doğru attı. Sonra yüksek sesle bir patlama duyuldu." dedi.

Evden video filmi çeken genç bir görgü şahidi ise, "Siyah giyimli kişiler araçları ateşe verdiler. Daha sonra molotofkokteyli ve benzin şişelerine benzer bir şeyler attılar ve olay yerinden hızlıca kaçtılar." dedi.

Göteborg’daki kurtarma servisi, alarm ve yönetim operatörü Dan Lindqvist, "Arabalar 5 ayrı bölgede yakıldı. Binek arabaları, bir karavan, küçük bir kamyon tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangınların çıktığı ilk 3 bölgede Frölunda, Hjallbo ve Trollhattan’da yangınlar söndürüldü. Yaralanan olup olmadığı hakkında bir bilgimiz yok." diye konuştu.

İsveç'te 80 aracı göz göre göre kundakladılar VİDEO

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