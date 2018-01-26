İsveç’te açık alanlarda sigara içmek yasaklanacak

İsveç’te birçok açık alanda sigara içme yasağı getiriliyor. Sigaraya eş değer olan elektronik sigara ve tütün içermeyen uyarıcılar da yasağa dahil olacak.

"YORUM YOK"

İsveç Sosyal İşler Bakanı Basın Danışmanı konuya ilişkin gazetecilerin yasaklanma sebebini sormaları üzerine, "Yorum yok." dedi.

Yasağa göre, İsveç'in tüm şehirlerinde restoran dışındaki teraslarda, binaların ortak alanlarında, otobüs duraklarında, spor alanlarında ve oyun parklarında sigara içilemeyecek.

ÜLKENİN SADECE YÜZDE 16'SI SİGARA İÇİYOR

İsveç, Avrupa ülkeleri arasında en az sigara kullanım oranına sahip ülke.

İsveç’te nüfusun sadece yüzde 16,7’si, yani 9,9 milyon nüfuslu İsveç'te ortalama bir buçuk milyon kişi sigara kullanıyor.