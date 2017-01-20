İsveç’te ‘Arabada Doğum Nasıl Yapılır’ kursu açıldı

Sollefteå kentindeki doğum kliniğinin Ocak ayı sonunda kapanacak olması nedeniyle, anne adayları doğum sancıları başladığında, 100 kilometre uzaktaki Örnsköldsvik yada Sundsvall kentindeki doğum kliniklerine gitmek zorunda kalacaklar.

ARABA'DA DOĞUM ANLATILACAK

Anne adaylarının bu yolu katederken arabada doğum yapmak zorunda kalabilecekleri olasılığına karşı düzenlenen kursu iki ebe verecek.

Kurs liderlerinden Maria Dahlberg kursu anne adaylarının kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak üzere düzenlediklerini, kursta anne adayları ve eşlerinin bu 100 kilometrelik uzun yolda karşılaşabilecekleri pratik sorunlar konusunda aydınlatılıp eğitileceğini ve doğuma hazırlanacağını belirtti.