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İsveç'te aslan katliamı

İsveç’te bulunan Boras Djurpark Hayvanat Bahçesi'nde doğan 9 aslan yavrusunun yaşamlarına 'masraflı' oldukları gerekçesiyle son verildi.

Haber Merkezi | 15.01.2018 - 10:12..
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İsveç'te bir hayvanat bahçesinde adeta katliam yapıldı. Hem de hayvanat bahçesi yetkililerinin bizzat kendileri tarafından.

İsveç'in güneybatısında kalan Boras kentindeki hayvanat bahçesinde doğan 9 yavru aslanın, bakımlarının fazla masraflı olmaları nedeniyle öldürüldüğü açıklandı.

İsveç'te aslan katliamı

HAYVANAT BAHÇESİ YETKİLİSİ AÇIKLADI

Hayvanat bahçesi yetkililerinden Bo Kjellson, 2012 yılından bu yana 13 yavrunun dünyaya geldiğini, bu yavrulardan ikisinin doğal sebepler yüzünden öldüğü belirtilirken, 9 yavrunun da öldürüldüğünü açıkladı. Bo, “Yavrulardan yalnızca ikisinin hayatta kalmasına izin verildi.” dedi.

İsveç'te aslan katliamı

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI AYAKLANDI

Haberin ortaya çıkması üzerine ülkedeki hayvan hakları savunucuları ayaklanarak protestolar düzenlemeye hazırlanıyor.

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