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İsveç’te bankamatikler para saçtı

İsveç’in Malmö, Göteborg, Stockholm kentlerinde bazı bankamatikler para saçtı. Polis bazı bankamatikleri güvenlik altına aldı.

02.02.2017 - 12:05
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isveç

Geçtiğimiz akşam, İsveç'te Swedbank’ a ait banka kartlarıyla bankamatiklerden para çekmek isteyenler bir sürprizle karşılaştı.

Bankamatikler insanların çekmek istedikleri miktarlardan fazla para vermeye başladı. Haberin yıldırım hızıyla yayılması üzerine fazla para veren bankamatikler önünde uzun kuyruklar oluştu. Görgü tanıkları bankamatiklerden para destesiyle ayrılan kişiler gördüklerini söylediler. Bankamatikler önünde olağan dışı çok sayıda insan ve olağan dışı davranışlar ile ilgili ihbar aldıklarını söyleyen polis sözcüsü Johanna Persson polisin fazla para veren bankamatikleri güvenlik altına aldığını söyledi. İsveç’te bankamatikler para saçtı

Bir başka polis yetkilisi de bankamatikleri güvenlik altına almaktan vazgeçtiklerini, bunun fiziki olarak mümkün olmadığını belirtti. Swedbank yetkilileri akşam 21.30 sıralarında bilgisayar sisteminin tekrar yapılandırılması çalışmaları sırasında başlayan arızanın saat 22.00 gibi giderildiğini açıkladı. Banka yetkilileri bankamatiklerden fazla para çeken kişilerin bu miktarları geri ödemek zorunda olduklarını açıkladı.

İsveç’te bankamatikler para saçtı

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