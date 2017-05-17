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İsveç'te belediyeden PKK paçavrası asan derneğe yaptırım

İsveç'in Göteborg kentindeki ilçe belediyesi PKK paçavrası asan dernekle ilişkilerini kestiğini açıkladı.

17.05.2017 - 01:03
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İsveç'in Göteborg kentine bağlı Hisinge ilçesinde belediye, her sene düzenlenen bir panayırdaki çadırlarına terör örgütü PKK paçavrası asan bir kadın derneği ile tüm ilişkisini kestiğini duyurdu.

"GEÇEN SENE ÖZÜR DİLEDİLER YİNE AYNISINI YAPTILAR"

Göteborg Posten gazetesine konuşan Hissinge Belediyesi Kültür ve Sosyal Aktivite Bölüm Şefi Michael Göransson, "Geçen seneki panayırda söz konusu kadın derneğinin çadırlarının her tarafında PKK paçavrası vardı. Biz de kendilerini uyardık. Özür dilediler ve bir daha yapmayacaklarını söylediler. Ama bu sene yine aynısını yaptılar.'' dedi.

Kadın derneği ile tüm ilişkilerini kestiklerini anlatan Göransson,''Derneğe elektronik posta ile bir dahaki panayıra katılamayacaklarını bildirdik ve belediye olarak kendileriyle tüm ilişkimizi kestiğimizi ilettik. Zira Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinde bulunan PKK'ya destek verdiğine dair şüpheler bulunan bir dernekle çalışmak değerlerimize terstir.'' ifadesini kullandı.

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