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İsveç'te bilim insanlarının yeni buluşu

İsveçli bilim insanları, 100 katı daha hassas bir nanoteknoloji geliştirdi. Bu sayede hastalıklar tespit edilip daha kolay tedavi edilebilecek.

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 15:44..
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Bilim insanları, kansere ve diğer hastalıkları tedavi edecek yeni bir nanomühendislik örneği ortaya koydu.

Yüzlerce biyolojik işlemi aynı anda elektrikle ölçmek için kullanılabilen altın ile zenginleştirilmiş DNA iletken telleri üretildi.

DETAYLI İNCELENEBİLECEK

KTH Royal Institute of Technology ve Stockholm Üniversitesi'nin birlikte çalışarak ürettiği üç boyutlu biyosensör sayesinde artık hücreler daha detaylı incelenecek. Ayrıca bu teknoloji normal bir aletten 100 katı daha hassas olacak ve biyomoleküller anında ölçülecek.

ALTIN İLE DAHA İLETKEN HALE GETİRİLECEK

DNA nanotelleri, altın ile daha iletken hale getirilecek. Moleküllerin konsantrasyonu  düşük olsa bile ölçülebilir.

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