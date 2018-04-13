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İsveç'te bin 500 yıllık kuru soğan bulundu

Ölanda Adası'na bağlı Sandby Borg köyünde, bir kazıda 1500 yıl öncesine ait kuru soğan bulunduğu bildirildi.

AA | 13.04.2018 - 08:46..
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Arkeolog Helena Victor, The Local gazetesine, kazıda 1500 yıllık yanmış bir kuru soğan bulduklarını açıkladı. O yıllarda İskandinavya'da soğan yetiştiriciliğinin olmadığını belirten Victor, soğanın muhtemelen Roma İmparatorluğundan ithal edilmiş olabileceğini kaydetti.

İsveç'te bin 500 yıllık kuru soğan bulundu

DÖNEMİN TİCARETİNE IŞIK TUTACAK

Antik bir kalenin kazıları sırasında kuru soğanın şöminenin yanında bulunduğunu ifade eden Victor, kuru soğanın, bölgede yaşayanlarla Roma İmparatorluğu arasında yakın ticari ilişkiye de ışık tutacağını dile getirdi.

İsveç'te bin 500 yıllık kuru soğan bulundu

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