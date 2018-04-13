İsveç'te bin 500 yıllık kuru soğan bulundu

Portekiz basınının, Fenerbahçe'nin Jose Boto'yu transfer edeceğini yazmasının ardından Aziz Yıldırım da bu haberi doğrular nitelikte konuştu.

Adana'da 15 bin lira değerindeki 1 tonluk asansör denge ağırlıklarını çalan 5 hırsızlar, yakalanmamak için güvenlik kamerasını taşla kırdı.

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Ehliyetsiz genç sürücünün baba korkusu

Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp minibüsüyle kaçan sürücü, kovalama sonucunda yakalandı. Genç sürücü, kendisine cezai işlem uygulayan polis memurlarına, “Babama bir şey olacak mı?” diye sordu.