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İsveç'te bir çocuk, gölde bin 500 yıllık kılıç buldu

Yaz tatili yaptığı sırada yüzdüğü gölde ayağına bir şeyin takıldığını hisseden 8 yaşındaki bir çocuk, 1500 yıllık bir kılıç buldu.

Haber Merkezi | 06.10.2018 - 01:12..
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Saga Vanecek adlı kız çocuğunun Vidöstern Gölü'nde bulduğu kılıcın Viking öncesi döneme ait olduğu açıklandı.

İlk inceleme sonunda kılıcın yaklaşık 1000 yıllık olduğu belirtilmişti, ancak Jönköping bölgesindeki yerel müze çalışanlarının yaptığı detaylı inceleme sonucu kılıcın daha eski döneme ait olduğu ortaya çıltı.

İsveç'te bir çocuk, gölde bin 500 yıllık kılıç buldu

AĞAÇ DALI SANDILAR

BBC'de yer alan habere göre; Saga'nın kılıcı bulduğu dönemde hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrediyordu ve gölün suyu çekilmişti.

Saga "Suda bir şey hissettim ve onu kaldırdım. Bir sap gördüm ve gidip babama kılıca benzer bir şey bulduğumu söyledim" dedi.

İsveç'te bir çocuk, gölde bin 500 yıllık kılıç buldu

Saga'nın babası Andy Vanecek ise kızının önce garip bir sopa ya da ağaç dalı bulduğunu düşünmüş.

Daha sonra, kızının bulduğu "sopaya" bakmasını istediği bir arkadaşı bunun bir tarihi eser olabileceğini söylemiş.

İsveç'te bir çocuk, gölde bin 500 yıllık kılıç buldu

"KILIÇ ÇOK İYİ KORUNMUŞ"

Kılıcın teslim edildiği yerel müze, kılıcın "çok iyi korunmuş" olduğunu açıkladı.

Saga'nın keşfi sonrası müze ve yerel yetkililer bölgede arkeolojik kazı başlattı ve 3. yüzyıldan kalma bir broş buldular.

Bölgedeki kazı çalışmaları sürüyor.

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