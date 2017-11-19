İsveç'te cami kapısına ırkçı saldırı

İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki camilere yapılan ırkçı saldırılardan dolayı çok üzgün olduklarını belirtti.

CAMİYE ÜST ÜSTE SALDIRILAR

Geçmiş dönemlerde de cami kapısının saldırıya uğraması nedeniyle demirden kepenk yapıldığı dile getiren Akan, kepenkten dolayı kapıyı ve camları kıramayanların böyle bir ırkçı saldırı gerçekleştirmiş olabileceğini aktardı.

POLİS İNCELEMELERDE BULUNDU

Saldırı hakkında polisin kendilerini bilgilendirdiğini söyleyen Akan, ''Polis geniş çaplı bir araştırma başlattı. Gelişmeler bize bildiriliyor. Etraftaki kameraları incelemeye aldılar. İnşallah yakında bunu yapanlar yakalanır.'' ifadelerini kullandı.