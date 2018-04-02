İsveç'te camiye gamalı haçlı saldırı

Avrupa'da ve özellikle Almanya'da meydana gelen camilere yönelik ırkçı saldırılar yayılıyor. Almanya'da cami kundaklamaları ile başlayan süreç İsveç'e uzandı. Bir cami kapısına gamalı haç çizildi.

GAMALI HAÇLI SALDIRI

İslam karşıtı faşist gruplar tarafından yapılan saldırı Stockholm Camii'ne yönelik olarak gerçekleştirildi. Cami yönetimi, caminin kapısına gamalı haç çizildiğini açıkladı. İslamofobik ve ırkçı saldırıların gün geçtikçe daha da arttığına işaret edilen açıklamada, saldırı kınandı.

CAMİLERE YÖNELİK SALDIRILAR

Cami yönetimi, "Sorumlu politikacıların saldırıları kınamamaları, ırkçıların Müslüman mabetlerine saldırma özgürlüğüne neden olmadı mı?" ifadelerini kullandı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Stockholm Camii 2017'de 22, 2018'in başından bu yana da 3 kez ırkçı saldırıların hedefi oldu. Bunlarla birlikte Almanya Fransa gibi Avrupa ülkelerinde de Afrn'i bahane eden PKK'lı ve ırkçı gruplar camilere molotoflu saldırılar gerçekleştirmişti.