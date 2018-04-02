taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.143
USD
3,9593
EURO
4,8880
ALTIN
169,81
PETR
69,8300

İsveç'te camiye gamalı haçlı saldırı

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Stockholm Camii, bir kez daha ırkçı saldırıya maruz kaldı.

AA | 02.04.2018 - 15:45..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Avrupa'da ve özellikle Almanya'da meydana gelen camilere yönelik ırkçı saldırılar yayılıyor. Almanya'da cami kundaklamaları ile başlayan süreç İsveç'e uzandı. Bir cami kapısına gamalı haç çizildi.

İsveç'te camiye gamalı haçlı saldırı

GAMALI HAÇLI SALDIRI

İslam karşıtı faşist gruplar tarafından yapılan saldırı Stockholm Camii'ne yönelik olarak gerçekleştirildi. Cami yönetimi, caminin kapısına gamalı haç çizildiğini açıkladı. İslamofobik ve ırkçı saldırıların gün geçtikçe daha da arttığına işaret edilen açıklamada, saldırı kınandı.

İsveç'te camiye gamalı haçlı saldırı

CAMİLERE YÖNELİK SALDIRILAR

Cami yönetimi, "Sorumlu politikacıların saldırıları kınamamaları, ırkçıların Müslüman mabetlerine saldırma özgürlüğüne neden olmadı mı?" ifadelerini kullandı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Stockholm Camii 2017'de 22, 2018'in başından bu yana da 3 kez ırkçı saldırıların hedefi oldu. Bunlarla birlikte Almanya Fransa gibi Avrupa ülkelerinde de Afrn'i bahane eden PKK'lı ve ırkçı gruplar camilere molotoflu saldırılar gerçekleştirmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk Havalimanı'nda sarıklı vatandaşa çirkin saldırı

Atatürk Havalimanı'nda sarıklı vatandaşa çirkin saldırı

716
Prens Selman yine tarz değiştirdi

Prens Selman yine tarz değiştirdi

194
Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan kan tehdidi

Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan kan tehdidi

174
CHP'li Sera Kadıgil SP ile ittifaka yeşil ışık yaktı

CHP'li Sera Kadıgil SP ile ittifaka yeşil ışık yaktı

164
CHP'nin Ankara kulisleri hareketlendi

CHP'nin Ankara kulisleri hareketlendi

32
Volkan'dan sonra Muslera da orta sahadan gol yedi

Volkan'dan sonra Muslera da orta sahadan gol yedi

53
Kıbrıs'ta 110 bin Türk Rum vatandaşı oldu

Kıbrıs'ta 110 bin Türk Rum vatandaşı oldu

202
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM