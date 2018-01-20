taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.147
USD
3,8073
EURO
4,6532
ALTIN
163,12
PETR
68,7200

İsveç'te camiye ırkçı saldırı

İsveç Stockholm'de bir camiye ırkçı saldırı yapılıp gamalı haç çizildi.

AA | 20.01.2018 - 15:34..
  1. Haberler
  2. Avrupa

gamalı haç

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir cami ırkçı saldırıya hedef oldu.

GAMALI HAÇ ÇİZİLDİ

Stockholm Camisi'nin kapısına gamalı haç çizildi.

Saldırıyı kınayan Cami Başkanı Ömer Mustafa, ''Camimizin kaçıncı kez saldırıya uğradığını unuttum. Halkın güvenliğinin hiç bir önemi yokmuş. Zira, bu kadar saldırıya karşın cami yönetimi güvenlik kamerası için başvuru yaptığı halde izin çıkmadı. Çok üzücü bir durum.'' değerlendirmesinde bulundu.

ÜÇ YILDA 9 KEZ SALDIRIYA UĞRADI

Genellikle Ortadoğu ve Afrika kökenli Müslümanların ibadet ettiği cami, son üç yılda 9 kez saldırıya uğradı. Geçen hafta cami kapısına demir haç asılmıştı. Camiye daha önce de 5 kez sprey boya ile gamalı haç çizilmiş, iki kez de İslamofobik yazılar yazılmıştı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD hükümeti kapandı

ABD hükümeti kapandı

182
Bozüyük'te yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Bozüyük'te yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

103
Afrin operasyonunu Korgeneral Temel yönetecek

Afrin operasyonunu Korgeneral Temel yönetecek

123
YSK seçimlere katılabilecek partileri açıkladı

YSK seçimlere katılabilecek partileri açıkladı

49
ABD’de bütçe krizi: Devlet daireleri kapatılıyor

ABD’de bütçe krizi: Devlet daireleri kapatılıyor

171
PKK Afrin için Rusya'dan yardım istedi

PKK Afrin için Rusya'dan yardım istedi

125
Afrin'den açılan taciz ateşine anında karşılık

Afrin'den açılan taciz ateşine anında karşılık

125
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM