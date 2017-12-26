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İsveç'te camiye saldırı

İsveç'in Karlstad kenti yakınlarındaki Saffle kasabasında bulunan İslam Kültür Merkezi'ne ait Saffle camisinin camları kırıldı

AA | 26.12.2017 - 08:59..
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İsveç'in güneyinde bulunan Saffle kasabasındaki İslam Kültür Merkezi'ne ait Saffle camisi kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.

İsveç'te camiye saldırı

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, saldırıda Saffle camisinin camları kırıldı, camdan içeri atılan ve saçmalarla güçlendirilmiş patlayıcılar da duvarlara hasar verdi.

"KORKUNÇ BİR SALDIRI"

İslam Kültür Merkezi Başkanı Abdihakem Adan, SVT'ye yaptığı açıklamada, olayı "korkunç bir saldırı" olarak nitelendirdi. Adan, saldırıda caminin camlarının kırıldığını ve saçmaların isabet ettiği duvarların delik-deşik olduğunu ifade etti. Adan, camiye ortalama her gün 100 kişin gelip namaz kıldığını kaydetti.

İsveç'te camiye saldırı

Polis, saldırıyla ilgili ön araştırmayı tamamlarken, olayın nefret suçu olma ihtimali üzerinde duruyor.

İsveç'te camiye saldırı

İsveç'te camiye saldırı

İsveç'te camiye saldırı

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