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İsveç'te Demirtaş hayranı siyasetçi sandıkların başına geldi

Cumhurbaşkanlığı seçimi için İsveç'te Demirtaş propagandası yapan Sol Parti lideri Sjösted, oy kullanan Türk vatandaşlara baskı uygulamak için sandıkları gezdi.

AA | 17.06.2018 - 02:22..
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İsveç'te Demirtaş hayranı siyasetçi sandıkların başına geldi

İsveç'te oy kullanmaya başlayan Türk vatandaşlarının gittiği salona Selahattin Demirtaş için çalışan Sol Parti Genel Başkanı girdi. Jonas Sjösted'i gören Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi Emre Yunt ise müdahale ederek Sjösted'i salon dışına çıkarttı.

İsveç'te Demirtaş hayranı siyasetçi sandıkların başına geldi

SANDIKLARIN BAŞINA GELDİ

İsveç'te yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Stockholm'deki Kista Fuar'ında kurulan 17 sandıkta oy kullanmaya başladı.

Selahattin Demirtaş için propagandalara imza atan siyasetçi, seçmenlerin oy kullanıldığı sırada salona girdi. Sandıkları gezmeye başlayan SJöstedt, Yunt'un tepkisiyle karşılaştı. Kendisine yaptığının mevzuata aykırı olduğunu hatırlatılması üzerine alanı terk etti.

İsveç'te Demirtaş hayranı siyasetçi sandıkların başına geldi

DEMİRTAŞ İÇİN OY İSTEDİ

Sjöstedt, iki hafta önce sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoda, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a Türk seçmenin oy vermesini istemişti.

İsveç'te Demirtaş hayranı siyasetçi sandıkların başına geldi

Özellikle son 2 haftadır daha birçok paylaşımlarda bulunan Sjöstedt, Demirtaş'ın Türkiye'nin sol tarafını temsil ettiğini ifade etti. Tutuklu olduğunu da belirten Sjöstedt, demokrasi ve özgürlük kavramlarını kullanarak propaganda yaptı.

Demirtaş'a oy isteyen siyasetçi, açıkça "HDP'ye destek olun" dedi.

YUNT: "KENDİSİNE MEVZUATI HATIRLATTIM"

Büyükelçi Yunt, yaptığı açıklamada, Sjöstedt'in seçim merkezine girmesinin seçim mevzuatına aykırı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Mevzuatımıza göre, seçim alanında oyunu kullanacak Türk vatandaşları, sandık görevlileri, sandık müşahidi ve güvenlik görevlileri dışında sadece basın mensuplarının makul bir süre görüntü almalarına yer veriyoruz. Ben de seçim mevzuatımızı hatırlatarak kendisini dışarı çıkmaya davet ettim."

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