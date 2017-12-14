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İsveç’te erken emeklilik yaşı yükseltildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Annika Srandhall, yaptığı bir basın toplantısında erken emeklilik yaşının 64, normal emeklilik yaşının ise 67 olduğunu açıkladı.

İHA | 14.12.2017 - 16:34..
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Avrupa'da emeklilik tartışmaları, değişiklik kararını beraberinde getirdi. İsveç'te emeklilik yaşına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Yapılan düzenleme ile erken emeklilik 65, normal emeklilik ise 67'ye yükseltildi.

İsveç’te erken emeklilik yaşı yükseltildi

EMEKLİLİK TARİHLERİ DEĞİŞTİ

İsveç’te erken emeklilik 61, normal emeklilik 65 iken, iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti ile Çevre ve Yeşiller partisi yaptıkları anlaşma ile emeklilik yaşını yükseltti. Erken emeklilik 61 den 64’e yükselirken, normal emeklilikte 67’ye çıktı.

ÇALIŞMAK İSTEYEN ÇALIŞABİLECEK

Öte yandan, çalışmak isteyenler 75 yaşına kadar çalışabileceği düzenlemesi de değişim ile İsveç'e kazandırılırken, kararın İsveç’te takdirle ile karşılandığı bildirildi.

Kararı açıklayan Sosyal Güvenlik bakanı Annika Srandhall, yeni dönemde bu kuralların iş hayatını şekillendireceğini belirtti.

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