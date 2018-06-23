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İsveç'te fare istilası

İsveç, dev fareler şehri bastı.

Haber Merkezi | 23.06.2018 - 17:28..
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İsveç'in Sundsvall kentinde ortaya çıkan dev farelerin, halkı endişelendiriyor.

"KEDİ BOYUNDALAR"

İsveç ormanlarında yaşayan farelerden çok farklı olduğu belirtilen fareler hakkında yerel yetkili Benny Sagmo, "Bunlar sıradan orman fareleri değil, bir kedi boyundalar" dedi.

İsveç'te fare istilası

Şehir sakinlerine kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları ve parklarda gıda atıklarını bırakmamaları tavsiye edilirken ayrıca öğrencilerin ders aralarında okul binası dışına çıkarılmaması talimatı verildi.

KAPANLARLA SAVAŞ

Dev farelerin şehre yayılmasının sebebi olarak geri dönüşüm merkezinin taşınmasının ardından habitatlarının bozulduğu gösteriliyor. Yerel yönetim, farelerle şehre kapanlar kurarak yakalamaya çalışıyor.

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