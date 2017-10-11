İsveç'te günün kahramanları: 3 Müslüman

İsvç'te ulusal basının ''Günün kahramanları'' başlığı ile duyurduğu haberde, İsveç'in Helsingborg kentinde yaşayan Hassan El-Malli (18), Mohamed Kurdiya, (17) ve Yousef Hamid (20) adlı göçmen gençler, hırsız tarafından cüzdanı çalınan 53 yaşındaki İsveç vatandaşı Suzanne Skoglöf'e yardım ederek örnek oldu.

Hırsızlık mağduru Skoglöf ise sosyal medyada olayı şöyle anlattı:

"Kullagatan Caddesi'nde ATM'den para çektikten sonra cüzdanım bir kişi tarafından çalındı. Önce iki saniye şok yaşadım. Sonra avazım çıktığınca 'hırsızı yakalayın' diye bağırmaya başladım. Sesimi üç kahraman genç duydu. Hırsızın arkasından korkusuzca koşup, onu yakaladılar. Hırsızın üstüne çullanıp etkisiz hale getirdiler. Cüzdanımı da bana teslim ettiler. Hassan El-Malli, Mohamed Kurdiya, ve Yousef Hamid benim kalbimin kahramanları."

Skoglöf'ün sosyal medyadaki yorumu paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.