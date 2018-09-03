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İsveç'te ırkçı partiden ırkçı vaat

İsveç İçin Alternatif Partisi, gelecek hafta yapılacak seçimi kazandıkları takdirde en az 500 bin göçmeni ülkelerine göndermeyi vadetti.

AA | 03.09.2018 - 09:49..
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İsveç'te ırkçı parti olarak bilinen İsveç İçin Alternatif Partisi (AFS), ülkede gelecek hafta yapılacak seçimler öncesinde Halmstad kentinde bir miting düzenledi.

Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen İsveç Demokratlar Partisinden istifa ederek mecliste bağımsız milletvekili olarak devam eden Jeff Ahl, burada yaptığı konuşmada, İsveç'te yaşayan 500 bin göçmenin evine gitme vakti geldiğini savunarak, bunun gerçekleşmesi için seçmene AFS'ye oy verme çağrısında bulundu.

İsveç'te ırkçı partiden ırkçı vaat

IRKÇI VAAT

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı mitingde, 150 kadar karşıt görüşlü de "Sokaklarımızda ırkçı istemiyoruz'' şeklinde slogan attı. Polis, her iki grubun arasında kavga çıkmasını engellerken karşıt görüşlülerden bir kadın, Jeff Ahl'ın yüzüne tükürdü.

Öte yandan, miting alanında havaalanında uçuşlar için yapılan anonslara benzer tarzda içeriği değiştirilmiş bir de anons yapıldı. Anonsta, ''Türkiye, Afganistan, Irak, Suriye, Romanya, Somali, Özbekistan, Fas ve Eritre'ye gidecek uçaklar kalkmak üzere. Bir daha gelmemek şartıyla göçmenler bu uçaklara binsin ve İsveç'i terk etsin." ifadeleri kullanıldı.

NEO-NAZİLERLE İLİŞKİ

İsveç Demokratlar Partisinde üç milletvekilinin İskandinavya Direniş Harekatına (NMS) bağlı neo-Nazi grubu ile ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra, bu milletvekilleri partiden ihraç edilmişti. İhraç edilen milletvekilleri de harekete geçerek geçen sene AFS'yi kurmuşlardı.

Ülkede 9 Eylül'de yapılacak genel ve yerel seçimler öncesi, anketlerde AFS'nin oyu yüzde 2 civarında ölçülüyor.

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