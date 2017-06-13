İsveç'te kamyonet yayaların üzerine sürüldü

İsveç'in başkenti Stockholm'ün Södermalm bölgesinde bir kamyonet yayaların üzerine sürüldü.

KAMYONET YAYALARIN ÜZERİNE SÜRÜLDÜ

Stockholm Emniyet Müdürülüğünün internet sayfasından yapılan açıklamada, Södermalm'da sabah saatlerinde bir kamyonet sürücüsünün yayaların arasına girerek bir ticari taksiye çarptığı, olayda taksi şoförünün yaralandığı ve kamyonet sürücüsünün kaçtığı belirtildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Açıklamada, kamyonet sürücüsünün yakalandığı ve sorgusunun ardından tutuklandığı ifade edildi.

Stockholm'ün ünlü Drotning Gatan Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezine üç ay önce kamyonla terör saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 4 kişi ölmüş, 15 kişi de yaralanmıştı.