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İsveç'te Katedral'den kraliyet tacı çalındı

İsveç'in Strangas şehrindeki Srangas Katedrali'nde bulunan kraliyet tacı çalındı.

İHA | 01.08.2018 - 05:17..
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Başkent Stockholm'e 120 kilometre uzaklıkta bulunan Srangas Katedrali 'nde olan müzeden çok kıymetli kraliyet tacının çalındığı ortaya çıktı.

İsveç'te Katedral'den kraliyet tacı çalındı


KRAL KARL'DAN KALMA

Soyguncular çaldıkları taç ve asalarlarla kilisenin deniz tarafından sürat teknesiyle kaçtılar. Alarma geçen polis karadan,havadan ve denizden soyguncuları aramaya başladı.

Taç 17.yüzyılda İsveç Kralı Karl IV 'ün eşi Kraliçe Kristina tarafından kullanılmıştı. Kraliyet ailesi tarafından kullanılan eşyaların çok kıymetli paha biçilmez olduğu polis tarafından belirtildi.

Polis bugün katedral yakınında oturan görgü tanıklarıyla görüşüyor. Bu olayda bilgisi olanlardan bilgi vermesini istiyor.

İsveç'te Katedral'den kraliyet tacı çalındı


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